В якому стані українська армія?
Коментує Володимир Литвин
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що його не влаштовує нинішній рівень фінансування Збройних Сил України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції у Севастополі.
За його словами, «треба припинити експерименти над військовим відомством, а для цього треба припинити війну політиків, для початку - на рівні Президента і прем’єр-міністра України».
По-друге, сказав спікер, слід «прислухатися до моєї пропозиції, до мого заклику, що потрібно не перегукуватися як погані сусіди через високий паркан, а очевидно, проводити діалог».
За словами В.ЛИТВИНА, він пропонував такий діалог, а місцем його проведення - Верховну Раду України. «Щоб ми спільно дали оцінку тому, у якому стані перебуває країна і конкретні сфери життя нашої держави. А потім визначитися, що ми будемо робити, а після цього сказати, хто це буде робити, і почали врешті-решт працювати».
Як зазначив голова ВР, він як член РНБО має «вичерпну інформацію, в якому стані перебуває українська армія». На думку В.ЛИТВИНА, «складний стан. І скільки б рішень не приймали з приводу того, що треба збільшити фінансування, якщо немає спільної позиції з Кабінетом міністрів України, якщо немає підтримки у Верховній Раді, це залишиться просто побажанням або одним з механізмів чи важелів для політичного протистояння».
Тому, як сказав В.ЛИТВИН, він переконаний, що на наступний рік бюджет ЗСУ має бути реальним.
Разом з тим, він зазначив: «Якщо виходити з пропозиції, яка подана нашими військовими і силовими структурами, а це десь у межах 60 млрд. грн., я думаю, ця сума є надзвичайно складною і майже непідйомною для українського бюджету на наступний рік».