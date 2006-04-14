Тимошенко про коаліції з Партією регіонів у місцевих радах

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО спростовує звинувачення представників блоку «Наша Україна», що її політична сила формує коаліції з Партією регіонів у місцевих радах.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«БЮТ в жодному районі, місті й області не створювала, не створює і не створюватиме коаліцій з Партією регіонів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також висловила нерозуміння факту формування в Київській міській раді коаліції на основі сил Партії регіонів, НСНУ і Блоку Леоніда Черновецького. «Така коаліція зробить Київ новим бізнес-плацдармом», - переконана вона.

Як повідомляв УНІАН, блок “Наша Україна” зажадав від керівництва БЮТ скасувати домовленості в місцевих радах із принциповими політичними опонентами “Нашої України”, зокрема, Партією регіонів.

Як йдеться в заяві блоку, “серйозне хвилювання викликають випадки об`єднання місцевих організацій Блоку Юлії Тимошенко з силами, які є уособленням минулої влади. Зокрема, викликає обурення рішення організації БЮТ у Великобагачанському районі Полтавської області створити коаліцію з Народним блоком Литвина і Партією регіонів у місцевій раді. Не менше здивування викликає й підтримка БЮТ кандидатури від Партії регіонів на посаду голови Автозаводської районної ради м. Кременчука. Такі дії ставлять під сумнів готовність місцевих структур наших партнерів по майбутній демократичній коаліції стверджувати принципи демократії та свободи в нашій країні”.