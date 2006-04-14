Суд зобов’язав Київську ТВК перерахувати бюлетені...

Сьогодні Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційну скаргу партії «Віче» і скасував постанову Шевченківського районного суду Києва, який відмовив у перерахунку бюлетенів по виборах депутатів Київської міської ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Віче”.

За даними прес-служби, суд зобов’язав Київську міську територіальну виборчу комісію з виборів депутатів Київради провести повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях Києва. У резолютивній частині постанови вказано, що вона набирає законної сили негайно і оскарженню не підлягає. “Отже, бюлетені буде перераховано обов’язково”, підкреслили у “Віче”.

Як повідомляв УНІАН, партія "Віче" на виборах до Київради набрала 2,75% голосів виборців.