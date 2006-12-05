Депутати Нашої України і БЮТ залишили засідання Бюджетного комітету

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту прийняти проект Закону про Держаний бюджет України на 2007 рік у другому читанні та в цілому як закон.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови бюджетного Комітету ВР, член фракції “Наша Україна” Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ по завершенню засідання комітету.

За його словами, сьогоднішнє рішення було прийнято з порушенням регламенту. Так, за словами депутата, перед голосуванням засідання залишили представники фракцій “Наша Україна” та БЮТ.

П.ЖЕБРІВСЬКИЙ стверджує, що питання було поставлено на голосування за відсутності кворуму, коли з необхідних 16-ти депутатів були присутні 15. За рекомендацію прийняття проекту бюджету проголосувало 14 членів антикризової коаліції, а один (представник КПУ) утримався.

П.ЖЕБРІВСЬКИЙ також зазначив, що не було постатейного розгляду проекту бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада прийняла постанову, відповідно до якої 6 грудня передбачено проведення пленарного засідання парламенту, на якому депутати розглянуть проект держбюджету-2007 у другому читанні. Голосування відбуватиметься постатейно.