Луценко, Кличко, Катеринчук і Стецьків добре посиділи в ресторані

Зустріч в ресторані Le Grand Cafe почалася близько 15 години. З одного боку столу, накритого на чотирьох, на дивані сиділи колишній голова політвиконкому Народного союзу «Наша Україна» (НСНУ) Микола Катеринчук і колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, а навпроти – на стільцях – розташувалися колишній заступник голови партії «Реформи і порядок» (ПРП) Тарас Стецьків і депутат Київської міськради Віталій Кличко. Як стало згодом відомо, на зустрічі обговорювалося створення нового суспільно-політичного об`єднання, яке співбесідники вважали за краще називати «новим проектом».

Вчорашня зустріч проходила в неформальній обстановці, без яких-небудь документів. Пили тільки чай і каву. Кореспондент «Коммерсанту-Україна» став мимовільним свідком зустрічі відомих політиків і зумів розчути тільки малу частину їх розмови – до тих пір, поки учасники переговорів його не помітили. Спочатку пан Катеринчук і пан Кличко в бесіді участі практично не приймали – і розмову, часто підвищуючи голос, головним чином вели пани Стецьків і Луценко. «Ну що я, два роки, чи що, чекати буду?» – обурився в якийсь момент колишній голова МВС. З великою долею ймовірності можна стверджувати, що йшлося про майбутню президентську кампанію, яка почнеться через два роки. У цьому ж контексті доречно пригадати про те, що останнім часом опозиційно налаштовані політики, у тому числі і сам Юрій Луценко, все частіше піднімають питання можливих дострокових парламентських виборів.

В ході бесіди політики неодноразово зачіпали проблему фінансування нового проекту «На перших порах». Щоправда, ані джерела фінансування, ані конкретні цифри не називалися. З обривків розмови було зрозуміло, що політики обговорюють і нинішню ситуацію в країні. При цьому часто звучали фрази «політична криза» і «розпад демократичних сил». Обговорювалася і конкретна ситуація в парламентській фракції «Наша Україна». Було сказано, зокрема: «Не може бути, щоб вся `Наша Україна` пішла в опозицію, частина все одно перейде до Партії регіонів».

Цікаво, що паралельно із зустріччю четвірки в сусідньому залі ресторану радник Миколи Катеринчука, директор Центру політичного проектування Вікторія Подгорна проводила консультації з невідомим чоловіком, що говорив англійською. Найчастіше під час їх бесіди звучало прізвище колишнього міністра внутрішніх справ. Пані Подгорна розповідала про недавню роботу Юрія Луценка в МВС і про його нове призначення радником президента. При цьому вона неодноразово згадувала результати соціологічних досліджень, що свідчать про розчарування суспільства в демократичних силах і високий особистий рейтингу пана Луценка. «А політичні дослідження ви проводили?» – поцікавився незнайомець, на що Вікторія Подгорна відповіла негативно.

Першими ресторан покинули Віталій Кличко і Тарас Стецьків. «Такі розмови проходять щодня і в різних форматах, - розповів пан Стецьків.– Сьогодні ми обговорювали цілком конкретні політичні плани. Я думаю, новим проектом буде не партія – це дуже вузько. Її ідеологія не буде ані лівою, ані правою, ані «помаранчевою», ані «блакитною». Ми вирішили не заганяти себе у вчорашній день». Юрій Луценко і Микола Катеринчук проговорили ще близько години, після чого останній провів свого співбесідника до виходу з ресторану і приєднався до пані Подгорної і невідомого іноземця.

Вже на вулиці Юрій Луценко пояснив, що обговорював з Миколою Катеринчуком новий і вже давно доспілий політичний проект. «Але нічого більше сказати поки не можу», - вибачився він. Пізніше джерело, близьке до одного з учасників переговорів, повідомило, що «імена сімох лідерів нового руху будуть названі між 15 і 20 грудня».

Обком з посиланням на Коммерсантъ-Україна

Фото Коммерсантъ-Україна