Тимошенко стала заручницею «брехливих сил» Одеської опери?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стала заручницею «брехливих сил» Одеського Національного академічного театру і балету. Таку впевненість висловив колишній генеральний директор і художній керівник Одеської опери, відомий київський продюсер і режисер Сергій ПРОСКУРНЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, в оприлюдненому сьогодні зверненні, адресованому своїм прихильникам – артистам театру, громадськості та політичним силам, «які підтримують боротьбу за Одеську оперу», С.ПРОСКУРНЯ закликав їх напередодні поїздки Ю.ТИМОШЕНКО до Одеси і участі у відкритті 200-го сезону театру не «висувати політичні гасла».

«Не переводьте питання життєдіяльності театру з території культури на територію політики! Утримайтеся від радикальних дій! Не робіть політичний PR під час візиту прем`єр-міністра на художню подію! З політичного поля ми вже ніколи не зможемо повернутися на ниву мистецтва. У мистецтві не повинно бути політики», - підкреслив екс-гендиректор театру.

«Ще раз повторюю: Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО стала заручницею брехливих сил частини театру, завдання яких очорнити мене і захистити тіньові схеми в театрі. Я продовжую сподіватися на зустріч з прем`єр-міністром України і упевнений, що в цій зустрічі візьмуть участь і ті працівники театру, які підтримують стратегію розвитку», - зазначив С.ПРОСКУРНЯ.

Виниклий конфлікт в Одеській опері, внаслідок якого Ю.ТИМОШЕНКО усунула С.ПРОСКУРНЮ від керівництва театром, вважає екс-гендиректор, є «насправді ширмою глибинного конфлікту, пов`язаного з фінансами, з корупційними схемами та зловживаннями».

«Це не конфлікт керівників театру – Сергія ПРОСКУРНІ і новопризначеного Анатолія ДУДИ - це конфлікт поколінь і менталітетів. Перебуваючи парторгом театру протягом 10 років, А.ДУДА наполягає тільки на дотаційній моделі, на вічному жебрацтві, результатом якого протягом останніх 15 років стала відсутність прем`єр і консерватизм сценічної естетики», - вважає екс-гендиректор Одеської опери.

Свою ж власну позицію він визначає формулою «актуальний і сучасний театр». «Я відстоюю право на менеджмент, на сучасні підходи, на активну маркетингову політику, максимальну самостійність у вирішенні проблем розвитку», - наголошується у зверненні.

Дії своїх супротивників С.ПРОСКУРНЯ пояснює «прагненням захистити тіньові схеми», що діють у театрі, які він спробував усунути. Разом з тим він зазначає, що продовжує сподіватися на зустріч з прем`єр-міністром. “І я переконаний, що в цій зустрічі зможуть також взяти участь ті представники колективу, які підтримали запропоновану концепцію розвитку Одеської опери, яку раніше затвердила колегія Міністерства культури і туризму”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив під час візиту до Одеси, що доручив міністрові культури і туризму Василю ВОВКУНУ особисто приїхати на збори колективу театру і вирішити спільно з облдержадміністрацією питання щодо керівника Одеської опери. «Хай це питання розв`язується відкритим голосуванням або таємним, головне - необхідно вибрати гідну людину», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він також висловив переконання, що найближчим часом напруга в творчому колективі буде знята, і артисти театру ще не раз порадують всіх своєю творчістю.

Призначення А.ДУДИ виконуючим обов`язки генерального директора та художнього керівника Одеського Національного академічного театру опери і балету відбулося 9 липня після зустрічі в Кабміні Ю.ТИМОШЕНКО з частиною артистів театру. Пізніше, за вказівкою глави Кабміну, В.ВОВКУН розірвав контракт з С.ПРОСКУРНЕЮ і затвердив А.ДУДУ на посаді керівника Одеської опери. Натомість частина колективу театру просить Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКА повернути С.ПРОСКУРНЮ на посаду гендиректора та художнього керівника театру.