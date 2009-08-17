Черновецький пропонує Україні рецепт Піночета

Україні необхідно «одноосібне управління та зосередження влади в одних руках».

Про це заявив міський голова Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ в ефірі «5-го каналу».

«В умовах тотальної кризи хтось один має керувати країною. Її колективно вивести з політичної і економічної кризи неможливо», - вважає він.

«Потрібні зміни до Конституції, коли країна перетвориться на загальноприйняту європейську або американську модель, де одна людина буде відповідати за ситуацію в країні», - переконаний мер столиці.

«Новий президент повинен буде ініціювати дуже важливі закони, які нинішній склад парламенту не в змозі прийняти. Він повинен буде через референдум провести ці конституційні зміни, буквально з використанням сили», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Не якоїсь тоталітарної, а ближче до революційної. Змусити парламент через думку людей прийняти ці зміни і зосередити владу в руках», - наголосив міський голова Києва.

Він вважає за необхідне «проведення соціальних реформ, які мають бути засновані на виконанні бюджету та на важливих економічних новелах».

«Потрібні нові люди у команді нового президента, які будуть ці новели продукувати на рівні ідей і втілення у життя. Не дуже популярний приклад, але він привів до великих позитивних результатів - це приклад Піночета», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Проблема в тому, що Піночет розстрілював людей - це погано, і за це його покарали. Але він взяв за основу модель процвітаючої країни США. Він запросив команду молодих менеджерів з однієї з бірж, і вони фактично стали керувати країною», - уточнив він .

Мер Києва підкреслив, що «в результаті Чилі серед латиноамериканських країн вийшла на одне з перших місць».

«До речі, він рішуче боровся і з корупцією. Але це трошки тема тоталітарного правління країною, а я прихильник демократії», - цитує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «Українська правда».