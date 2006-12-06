Лідери ФРН, Франції та Польщі хочуть укласти нову угоду з Україною

Майбутня угода про поглиблену співпрацю між Україною та Європейським Союзом має відображати європейський вибір Києва.

Як передає “Німецька хвиля”, з такою заявою виступили глави держав і урядів так званого „Веймарського трикутника” - Німеччини, Франції та Польщі.

На тристоронніх переговорах, які відбулися у вівторок у західнонімецькому містечку Меттлах, йшлося також про відносини Європейського Союзу з Туреччиною і Росією.

Для поглиблення співпраці між Україною та ЄС лідери трьох держав пропонують укласти з Україною додаткову угоду, повідомила канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ „Комюніке нашої зустрічі міститиме чітке речення стосовно України, яке свідчитиме про нашу готовність укласти з нею нову, змістовну угоду. Вона має стати основою для співпраці і відповідати європейському вибору України”, – наголосила канцлер. Однак А.МЕРКЕЛЬ додала, що документ не міститиме положення про початок переговорів про вступ України до ЄС.

Питання співпраці з Україною на порядок денний зустрічі „трійки” виніс Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, який висловив занепокоєння, що майбутня інтеграція України до ЄС може обмежитися лише створенням зони вільної торгівлі.

Зі свого боку А.МЕРКЕЛЬ і Президент Франції Жак ШИРАК намагалися переконати Л.КАЧИНСЬКОГО дати „зелене світло” на підписання нової угоди Росія-ЄС. Президент Польщі однак не відступає від своїх вимог: Москва має зняти заборону імпорту польського м’яса.

Невтішний сигнал після переговорів у Меттлаху надійшов і до Анкари: французький і німецький лідери підтримали Єврокомісію у намірі відтермінувати переговори про вступ Туреччини до ЄС.