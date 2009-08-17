ВР проголосує лише за «ніяку та розмазану» відповідь ВР Медведєву?

Народний депутат Ярослав КЕНДЗЬОР прогнозує , що Верховна Рада України не ухвалить заяви щодо звернення Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Про це Я.КЕНДЗЬОР повідомив на прес-конференції в понеділок.

«Така серйозна заява, якою вона мала бути, з реальною і правдивою оцінкою позиції Росії в особі президента МЕДВЕДЄВА до України проголосована у Верховній Раді не буде», - сказав він.

На переконання Я.КЕНДЗЬОРА, жоден комуніст не проголосує за таку заяву, так само як не проголосують і регіонали, враховуючи, що їх лідер схвалив позицію російського президента.

На думку Я.КЕНДЗЬОРА, фракція БЮТ може проголосувати за таку заяву, якщо вона буде «ніяка, розмита і розмазана».

Позиція Блоку Литвина, на переконання депутата, також буде обережною.

«А відтак, коли така заява українського парламенту не буде проголосована, це підніме настрої у російських шовіністів», - сказав він, додавши, що в цьому випадку виникає питання, чи варто, знаючи заздалегідь, що така заява немає шансів бути проголосованою, вносити її у сесійній залі.

Водночас, він зазначив, що депутатська група «За Україну!» готує таку заяву. Депутат вважає, що було б логічно, щоб український парламент відреагував на «зухвалий крок» російського президента.