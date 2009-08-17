Ющенко зібрався на Сорочинський ярмарок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 19 серпня відвідає Національний Сорочинський ярмарок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

Вона нагадала, що цей ярмарок відбувається щороку у селі Великі Сорочинці Полтавської області.

Також планується, В.ЮЩЕНКО відвідає церкву-музей Миколи Гоголя, виступить на відкритті виставки, ознайомиться з експозиціями ярмарку та поспілкується з його учасниками.

Як повідомлялося, Національний Сорочинський ярмарок відбудеться 19-23 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Цього року Національний Сорочинський ярмарок проходитиме під знаком святкування 200-річчя з дня народження М.В.Гоголя.