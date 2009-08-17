Мороз став на бік Ратушняка

Висловлювання мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА на адресу одного із політиків певною мірою є некоректними, що зрозуміло, однак більшість людей розуміє, що це штучно витягнуті назовні речі, для того щоб створити конфлікт і зробити штучний піар для одного з майбутніх кандидатів у президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, так прокоментував на прес-конференції у Чернівцях лідер Соцпартії України Олександр МОРОЗ нещодавній конфлікт в Ужгороді з побиттям мером міста Сергієм РАТУШНЯКОМ агітатора “Фронту змін” та етнічних висловлювань мера цього міста на адресу Арсенія ЯЦЕНЮКА.

«Сергія (РАТУШНЯКА) я знаю давно, ще до того, як він був депутатом Верховної Ради. Я читав його офіційну відповідь на закиди і аргументи товаришів з «Фронту змін», і у нього дійсно є серйозні для цього підстави. Навіть голова єврейської громади Ужгорода пише, що це надумана справа. РАТУШНЯК чотири рази обирається мером міста, у якому проживає пристойний прошарок євреїв. І вони там його підтримують, бо він намагається філармонію в Ужгороді повернути під приміщення синагоги. І більшість людей розуміє, що це штучно витягнуті назовні речі, для того щоб створити конфлікт і зробити штучний піар для майбутнього кандидата у президенти», - вважає лідер СПУ.

Водночас, О.МОРОЗ заявив, що на місці С.РАТУШНЯКА він «висловлювався б делікатніше», однак додав, що «за змістом його пояснень у нього (Ратушняка) дуже багато речей правдивих, наприклад, щодо особливостей формування фінансового лобі в Україні і таке подібне».

«Але що мені не подобається, - продовжив О.МОРОЗ, - і це стосується не С.РАТУШНЯКА, а ситуації в країні загалом. Якщо ми знаємо, скільки і де працює у нас євреїв, українців чи росіян, то значить, що не все добре у наших загальноетнічних стосунках». На його думку, «ми повинні пам’ятати, що всі громадяни країни, незалежно від походження, однакові у своїх правах, які потрібно також всім відстоювати».

Він наголосив, що за формою висловлювання С.РАТУШНЯКА «не делікатні», а за змістом – «у нього є рація, але не потрібно розкручувати штучно цю ситуацію».

«У будь-якому випадку Вадиму РАБИНОВИЧУ не треба говорити про РАТУШНЯКА, що «ми його посадимо». Це хто посадить? Держава може у в’язницю посадити, а не якість окремі люди», - додав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін”, 6 серпня в Ужгороді С.РАТУШНЯК напав на 21-річну активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

Крім того, мер Ужгороду назвав лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА «знахабнілим єврейчиком», що плутає вибори Президента України з виборами в «сільраду Ізраїлю».

Прокуратура Закарпатської області порушила низку кримінальних справ проти С.РАТУШНЯКА.