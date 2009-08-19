У п'ятницю у ВР відбудеться Погоджувальна рада
09:59, 19 серпня 2009Політика
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У п’ятницю, 21 cерпня, о 9.00 розпочнеться засідання Погоджувальної ради парламенту (вул. Грушевського, 5, третій поверх, зала нарад, вхід через 9-й під`їзд).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, акредитація журналістів на засідання здійснюється 20 серпня з 14.00 до 16.00 за тел. 255-23-60.
Як повідомляв УНІАН, 21 серпня планується проведення позачергової сесії парламенту.
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