Черновецький обізвав Бродського ”нахальною мордою” і позбавив права голосу

Депутата Київради Михайла Бродського позбавили права голосу під час пленарного засідання ради в четвер.

За відповідне рішення проголосували 55 депутатів Київради.

Після того, як Бродський встав зі свого місця в останньому ряду і підійшов до трибуни, Черновецький закликав його повернутися і не порушувати регламент.

Так як Бродський не послухався голову Київради, Черновецький поставив на голосування питання про позбавлення Бродського права голосу: "Я не ставлю питання, щоб позбавити його голосу до кінця днів його, бо він не переживе".

"Я позбавляю вас слова згідно з регламентом за хуліганські дії і нахабну морду", - додав Черновецький.

Голова Київради також закинув депутату те, що "платив за тебе всі борги, щоб за тобою не бігали вкладники", зазначивши, що Бродський взагалі "без царя в голові".

Українська правда