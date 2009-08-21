Напрацювалися... У ВР - перерва через непорозуміння між БЮТ і ПР

У Верховній Раді України оголошено перерву через непорозуміння між БЮТ та Партією регіонів щодо закону про фінансування Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час Погоджувальної ради. Це пов’язано з тим, що між фракціями виникла суперечка стосовно подолання вето Президента на закон про зміни до державного бюджету на 2009 рік щодо фінансування заходів з підготовки держави до Євро-2012.

Зокрема, під час Погоджувальної ради перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зауважив, що фракція не голосуватиме за подолання вето Президента на цей закон. Він нагадав, що на фінансування заходів цим законом передбачається виділити майже 10 млрд. грн. Водночас, зауважив О.ЄФРЕМОВ, після ухвалення даного закону профільні комітети парламенту разом з урядом мали підготувати документ з переліком об’єктів, на які будуть витрачені ці кошти. Натомість, за словами О.ЄФРЕМОВА, 22 липня уряд самостійно визначив цей перелік, і деякі об’єкти з нього взагалі не мають стосунку до проведення Євро-2012.

«Якщо нам дадуть відповідь, що відповідна постанова уряду відмінена, ми можемо переглянути свою точку зору. Якщо ні - то ми не будемо підтримувати подолання вето на цей закон», - сказав він.

У свою чергу, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО наголосив, що у зв’язку з ветуванням цього закону постанова уряду автоматично анулюється. За його словами, якщо буде подолано вето, то тільки після цього уряд зможе ухвалити підзаконні акти й визначити перелік об’єктів.

У свою чергу, заступник лідера фракції Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ зауважив, що постанови уряду не можуть автоматично анулюватися. Він зауважив, що дві доби тому фракція Партії регіонів звернулася із пропозицією відмінити відповідну постанову, однак жодної реакції на це не було. «Ми не будемо долати вето і пропонуємо перенести розгляд цього питання на 1 вересня», - сказав він.

У відповідь лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО зауважив, що якщо не буде подолано вето на цей закон, то БЮТ не голосуватиме за подолання вето на закон про вибори Президента.

У зв’язку з такою дискусією було ухвалено рішення до 14.00 оголосити перерву у позачерговій сесії з тим, щоб провести ще одне засідання Погоджувальної ради і знайти компроміс.