Якби референдум про Незалежність відбувся сьогодні (опитування)

Майже 20% українців негативно ставляться до отримання Україною незалежності в 1991 році.

Про це свідчать результати проведеного Інститутом ім. Горшеніна всеукраїнського соціологічного дослідження на тему «Україна. Повноліття», презентовані на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, 19,5% опитаних заявили про негативне ставлення і майже стільки - 19,8% - висловили нейтральне ставлення до цієї події.

Проте більш як половина українців - 56,7% - позитивно ставляться до отримання Україною незалежності в 1991 році.

При цьому 45,5% громадян позитивно ставляться до відмови України від ядерної зброї. Негативно до даного факту ставляться 23,9% опитаних і майже стільки - 22,9% - нейтрально. Важко відповісти на це запитання 7,7% респондентів.

Половина українців - 50,9% - негативно ставляться до Помаранчевої революції 2004 року. Позитивно оцінює цю подію лише кожний п`ятий українець - 21,5%, а 22,8% опитаних ставляться до Помаранчевої революції нейтрально. Важко оцінити цю історичну подію 4,9% респондентів.

Інститут ім. Горшеніна провів всеукраїнське соціологічне дослідження на тему «Україна. Повноліття» з 10 по 18 серпня 2009 року. Всього, згідно з всеукраїнською вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2000 респондентів у 160 населених пунктах України, які репрезентують доросле населення України у віці від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому проживає респондент. Похибка дослідження не перевищує +/-2,2%.