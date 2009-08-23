Ющенко: час повертати національні святині з різних музеїв світу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що настав час повертати до України її національні святині, які знаходяться у різних музеях світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистій церемонії підняття Державного прапора України.

«Сьогодні наші національні святині перебувають у багатьох музеях світу. Глибоко переконаний як Президент, як громадянин України, що настав час: для влади і для кожного громадянина України, - зробити все, щоб їхній образ повернувся додому», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, необхідно повертати національні святині з Росії, Швеції, Польщі, Чехії, Америки, Канади та інших країн.