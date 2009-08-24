Ляпіна пропонує "перемкнути" Тимошенко в інший бік

Уряд руйнує всі попередні економічні досягнення країни.

Про це заявила депутат від НУ-НС Ксенія Ляпіна, повідомляє прес-служба Нашої України.

"Ті речі, які у свій час зробив Віктор Ющенко на посаді голови НБУ та прем’єр-міністра України, сьогодні нам допомагають пережити кризу", - сказала вона.

"Свого часу Ющенко зробив суттєвий внесок в розвиток економіки України. Вперше була стабілізована національна валюта, закладені засади дерегуляції. Всі реформи, які мали місце, відбувались виключно завдяки його зусиллям", - зазначила депутат.

"Однак нічого не буває вічного, і можна зіпсувати найкращі речі, які були закладені. Власно, зараз це і робить уряд", - підкреслила Ляпіна.

"Скрізь бачимо слогани: "вони блокують, вона працює". У мене пропозиція – перемкніть її в інший бік, бо вона працює на знищення", - зауважила вона.

"Щоденно відбуваються речі, які добивають економіку країни. Наприклад, подолання вето на ті 10 мільярдів, які нібито виділені для Євро-2012. Я також хочу, щоб пройшов чемпіонат Євро-2012, і щоб він був забезпечений коштами, але щоб кошти не виділяли "з неба", - заявила Ляпіна.

"Бо гроші будуть надруковані і запущені в економіку, а вони не забезпечені нічим, що призведе лише до інфляції і знецінення національної валюти. Це тільки один із прикладів руйнації економічного зростання", - сказала вона.

"Криза минеться, але після кризи виграють ті країни, які заклали основи для подальшого розвитку, для реформ. На жаль, "завдяки" роботі уряду, Україна не входить в їх число", - підсумувала депутат.

Українська правда