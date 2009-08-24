Тимошенко: ми братимемо світові кордони не танками і літаками

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала учасників та гостей ХI Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські Ігри», який проходить за її підтримки у Скадовську Херсонської області, з Днем незалежності України та з проведенням цього чудового конкурсу.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

„Сьогодні усі справжні українці, уся країна святкують повноліття, той час, коли ми починаємо доросле, усвідомлене, мудре життя”, - зазначила глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що вранці під час параду військ Україна продемонструвала свою військову силу, „але увечері, коли я подивилася на наших талановитих дітей, я переконалася, що справжня сила і зброя – це ви, і ми з вами братимемо світові кордони не танками і літаками, а на кращих світових оперних сценах, таких як „Ла Скала” та „Гранд Опера”.

Прем’єр-міністр заявила, що саме зі сцени „Чорноморських ігор” вийшли прекрасні артисти, які завойовували славу Україні: „Ви якраз і є та зброя, яка буде покоряти серця і душі людей усього світу”.

Глава уряду побажала учасникам та організаторам фестивалю успіхів, удачі та нових перемог.

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Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вручила гран-прі переможцям ХI Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські Ігри», що пройшов у Скадовську на Херсонщині за її підтримки.

Глава уряду подякувала усім учасникам фестивалю, їх батькам та вихователям, а також організаторам конкурсу, які подарували „це прекрасне свято для України”. Ю.ТИМОШЕНКО окремо подякувала Миколі БАГРАЄВУ, засновнику та незмінному організатору „Чорноморських Ігор”, який зробив фестиваль дійсно важливою подією для України.