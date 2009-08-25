У НУ-НС мають надію, що Конституційний суд знайде управу на БЮТ і ПР

Народний депутат з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Андрій ПАРУБІЙ вірить, що Конституційний Суд дасть оцінку новій редакції закону про вибори Президента.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна".

“У своїй промові до Дня Незалежності Президент чітко дав зрозуміти, що Конституційний Суд оцінить зміни до виборчого законодавства”, - нагадав депутат і висловив сподівання, що суд відмінить “неконституційні положення закону про вибори Президента”.

“Ще під час прийняття закону фракціями БЮТ і ПР ми попереджали, що певні його положення відкривають прямий шлях до фальсифікацій і суперечать Конституції”, - зазначив депутат. При цьому він додав, що «позиція ЮЩЕНКА вкотре підтверджує, що він є тим політиком, який здатний стати вище політичних інтриг, і не намагається використати посаду у президентських перегонах”.

А.ПАРУБІЙ у цьому контексті наголосив, що «глава держави залишається гарантом Конституції і законності в країні. Переконаний - таку позицію оцінять українці, і оберуть у січні справді українського Президента».

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня, Верховна Рада України подолала вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України».