Литвин порахував, що Ющенку треба «бодай відсотків двадцять»
Спікер критично оцінює указ Президента
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН критично оцінює перспективи проведення всенародного обговорення законопроекту про внесення змін до Конституції України та імплементацію його результатів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, коментуючи на прес-конференції у Миколаєві Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», згідно з яким всенародне обговорення має відбутися до 1 грудня 2009 року, В.ЛИТВИН сказав: «Візьму на себе сміливість стверджувати, що референдуму не буде, бо для того, щоб проголосити референдум, треба виконати ряд умов: зокрема, створити ініціативні групи, які повинні бути зареєстровані, після того зібрати 3 млн. підписів громадян загалом, і при цьому не менш ніж по 100 тис. підписів у двох третинах областей».
«А для того щоб зібрати підписи і оголосити референдум, треба мати відповідний рівень довіри людей, бодай відсотків двадцять», - додав він.
В.ЛИТВИН також зауважив, що навіть якщо виконати усі відповідні процедури і оголосити референдум, «автоматично постане питання про відкладення референдумів, щодо яких вже були зібрані підписи, у тому числі з приводу вступу до НАТО».
Голова ВР не виключив і можливості оголошення місцевих референдумів «під питання про проведення всеукраїнського референдуму», що, за його словами, «несе у собі загрозу розриву нашої суспільної тканини». «Референдум – це найповніший вияв демократії, але користуватися цим інструментом треба дуже відповідально», - заявив він.
«Президент винайшов нову форму – всенародне обговорення, але не зрозуміло, які правові засади тут діють. Цілком зрозуміло, що у даному випадку присутній політичний і деякою мірою моральний вимір, - сказав В.ЛИТВИН. - Висновок для мене очевидний – це передвиборчий захід».
Окрім цього, зазначив В.ЛИТВИН, «проблема полягає у тому, як розпорядитися результатами референдуму», нагадавши, що референдум 2000-го року не мав практичних наслідків. «Я важко уявляю собі, що ми отримаємо на виході, а тим паче, що будь-які результати опитування та будь-які результати ймовірного референдуму імплементувати можна виключно через Верховну Раду. Але ж ми з вами свідомі того, що мінімум до середини 2010 року це нереально», - зазначив керівник парламенту.
В.ЛИТВИН також наголосив, що «на часі» вибори сільських, селищних, міських голів та до місцевих рад, а тому «треба чітко визначити, коли це буде, і не допустити, щоб президентська кампанія накладалася на місцеві вибори, подивитися, якими видатками це обернеться для бюджету».
«Висновок з цього очевидний: треба мати спільне розуміння, спільну відповідальність на всіх рівнях влади», - сказав голова Верховної Ради.