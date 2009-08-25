Син депутата-регіонала збив двох пішоходів

Міліція Одеси порушила кримінальну справу за фактом ДТП за участю сина депутата Одеської міськради, в якому один пішохід загинув і ще один тяжко травмований. Про це УНІАН повідомив начальник Центру громадських зв’язків Управління МВС України в Одеській області Володимир ШАБЛІЄНКО.

За його словами, у ДТП, що сталося 22 серпня на Фонтанській дорозі, загинули двоє осіб: один пішохід, 1981 року народження, загинув на місці, а дівчина, 1982 року народження, з численними травмами потрапила до 11-ї міської клінічної лікарні і зараз знаходиться у відділенні інтенсивної терапії.

Автомобіль Mercedes, збивши пішоходів, не припинив руху і зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2106, що рухався в попутному напрямку, а потім - вдарив припаркований автомобіль Dacia Logan, який потім зіткнувся з “Шевроле”.

За інформацією сайту ForUm, водій автомобіля є сином депутата Одеської міськради від Партії регіонів Олександра КРАВЦЯ. Джерело в міському управлінні МВС також повідомило, що молодий чоловік на момент наїзду на пішоходів знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі це вже не перше резонансне ДТП за участю дітей місцевих депутатів. У січні 2008 року 17-річний Фелікс ПЕТРОСЯН – син екс-голови Одеської облради Фелікса ПЕТРОСЯНА, перебуваючи за кермом автомобіля Toyota Prado у нетверезому стані, врізався в машину Daewoo, водій якої загинув. Крім того, було пошкоджено ще 11 автомобілів. Однак, 9 липня 2009 року - після багатомісячного розслідування - Приморський райсуд Одеси закрив кримінальну справу за фактом ДТП. Однак прокуратура Одеської області оскаржила цей вердикт в апеляційному порядку.