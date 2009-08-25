Литвин вважає, що Тимошенко розписалася у власному безсиллі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує складний бюджетний процес в умовах виборчої кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, на прес-конференції у Миколаєві В.ЛИТВИН звернув увагу на низку пов`язаних з прийняттям бюджету на наступний рік проблем, зокрема, на якій основі – «на старому Бюджетному кодексі чи на новому» базуватиметься відповідний законопроект, який уряд має подати до парламенту до 15 вересня.

За словами В.ЛИТВИНА, він був здивований, коли ознайомився з інформацією про те, що уряд запросив до участі у розробці бюджету Міжнародний валютний фонд.

«Це рівнозначно тому, щоб розписатися у власному безсиллі. Необхідність консультацій з міжнародними фінансовими інституціями не підлягає сумніву, але запрошення їх до розробки державного бюджету – це красномовне свідчення того, в якому стані перебуває країна», - додав він.

За словами В.ЛИТВИНА, «у зв`язку з цим постає питання: що таке суверенітет у нашому українському розумінні і чи спроможна Україна самостійно приймати рішення з ключових питань свого життя?».

За прогнозами голови Верховної Ради, бюджетний процес буде «доволі непростим». «Скажу відверто, хоча і не відкрию таємниці, що сьогодні немає великої зацікавленості у тому, щоб країна отримала бюджет. Одним це дає чергові підстави для критики уряду, а уряду це дає підстави стверджувати, що він хотів, але йому не дають», - зазначив В.ЛИТВИН.

Як сказав голова ВР, «якщо прийняти реальний бюджет, він буде дуже складним для країни, а точніше кажучи, дуже непопулярним». «А приймати цей бюджет перед виборами рівнозначно тому, щоб підписувати собі політичний вирок. Цього ніхто не хоче», - констатував В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН 25-26 серпня відвідує з робочою поїздкою Миколаївську і Херсонську області.