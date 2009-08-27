Командування ЧФ РФ попереджає Україну про ймовірні трагічні наслідки

Командування Чорноморського флоту Російської Федерації попередило українську сторону щодо відповідальності за «незаконне проникнення» на об`єкти флоту в Севастополі, передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомила Служба інформації і громадських зв`язків ЧФ РФ, 26 серпня на територію військової частини ЧФ РФ "незаконно проникла група невідомих громадян, що згодом представилися судовими виконавцями Державної виконавчої служби Севастополя. Вони зажадали від військовослужбовців, що знаходяться на об`єкті, передати створний знак в районі Херсонеського маяка у власність України". Як підставу для подібних дій представники української сторони пред`явили рішення Господарського суду міста Севастополя, повідомила Служба інформації.

Українських громадян, що проникли на територію військової частини, було затримано військовослужбовцями ЧФ, було складено протокол і підготовлено заяву на ім`я начальника УВС України по Севастополю, якому і було передано затриманих.

"Командування Чорноморського флоту висловлює своє обурення безпрецедентним фактом грубого порушення базових угод щодо Чорноморському флоту", - заявила Служба інформації російського флоту, що базується на території України.

"Судові виконавці усвідомлено пішли на порушення міжнародних договорів і українського законодавства, проникаючи незаконним шляхом на об`єкт, що охороняється, піддали небезпеці не лише самих себе, але і понятих, яких залучили до проведення виконавчих дій", - наголошується у заяві.

Командування Чорноморського флоту попередило, що "відповідальність за можливі трагічні наслідки подібних інцидентів повністю лягає на організаторів провокацій".

У Службі інформації і громадських зв`язків ЧФ відзначили, що помічник командувача флотом з правової роботи - начальник юридичної служби флоту Іван ЗРОВКА повідомив порушників про незаконність їх перебування на об`єкті, що охоронявся, і роз`яснив, що "на території військових формувань діє законодавство Російської Федерації, виконані ними виконавчі дії суперечать базовим угодам щодо Чорноморському флоту і не можуть бути здійснені, оскільки це питання має вирішуватися на міжурядовому рівні".

І.ЗРОВКА також наголосив, що командування ЧФ щодо проведення виконавчих дій судовою виконавчою службою Севастополя повідомили, що є "грубим порушенням юридичної процедури".

Про те, що сталося, доповіли головнокомандуючому ВМФ, поінформували Посольство РФ в Україні і МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією телерадіокомпанії Військово-морських Сил України „Бриз”, створний знак розміщено поблизу Державного океанаріуму Міністерства оборони України „і тому на в`їзді на його територію з числа морських піхотинців ЧФ РФ було виставлено блокпост”. ТРК стверджує, що російські військовослужбовці „тривалий час не пропускали до дельфінарію (до океанаріуму - УНІАН) гостей Севастополя, що приїхали для проходження в Державному океанаріумі Міністерства оборони України курсу дельфінотерапії”.

„Командування ЧФ РФ черговий раз проігнорувало чинне законодавство України щодо використання об`єктів” гідрографії, - робить висновок „Бриз”.