Хмара: у КС достатньо підстав, щоб скасувати новий закон про вибори

Член правління Української народної партії Степан ХМАРА вважає, що у Конституційного Суду достатньо підстав, аби визнати неконституційним закон про зміни до виборчого законодавства, що регулює вибори Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«У Конституційного Суду достатньо підстав, щоб скасувати цей закон», - сказав він.

За словами С.ХМАРИ, даний закон лише поглибить узурпацію влади в Україні двома політичними силами – БЮТ і Партією регіонів.

«Цей документ створює можливості для фальсифікації виборів і створює такі умови, за яких Президентом може стати тільки представник БЮТ чи Партії регіонів», - сказав він.

С.ХМАРА наголосив, що основні його зауваження стосуються норм щодо збільшення фінансової застави з 0,5 до 2,5 млн. грн. при реєстрації кандидата у президенти, процесу створення виборчих комісій та фактичної відсутності права оскарження результатів виборів в судах. «В цілому йдеться про порушення конституційних прав громадян», - сказав він.