Будинок на Володимирській у Києві оточила міліція

Прес-служба НАК «Надра України» не коментує ситуацію із захопленням будівлі по вулиці Володимирській, 34 у Києві.

Про це УНІАН повідомив представник прес-служби компанії.

За його інформацією, на даний час офіс НАК «Надра України» знаходиться за адресою Повітрофлотський проспект, 54. При цьому він відзначив, що з будівлі по вул. Володимирській, 34 компанія виїхала ще в 2008 році.

Нагадаємо, сьогодні окремі українські ЗМІ поширили інформацію про те, що співробітники правоохоронних органів вдень 28 серпня взяли штурмом будівлю, розташовану за адресою Київ, вул. Володимирська, 34/9, яка нібито належить НАК «Надра України». На місці знаходився представник іноземної компанії «Зентакс Лімітед» (Кіпр) Олексій СЛУЧ, який стверджував, що будівля належить цій компанії. Водночас, державні виконавці, які прибулі на місце події, повідомили, що на користь держави їм потрібно переконатися в збереженні будівлі і її приміщень.

За повідомленнями ЗМІ, близько двадцяти осіб у цивільному вибили грати на вікнах і потрапили у приміщення, відкривши вхідні двері зсередини. Також на місце прибули співробітники міліції. Зараз представника «Зентакс Лімітед» випровадили з території будівлі, яка вже оточена міліцією. Також прибули представники «Беркуту», з яких близько 15 осіб увійшли до будівлі.

Офіційних пояснень щодо подій, що відбуваються, ніхто з присутніх на місці не дає. Представник іноземної компанії передав у міліцію повідомлення про захоплення і «виконавчі дії», які, на його думку, грубо зневажають право власника.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на екстреному засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила про спробу незаконного захоплення будівлі НАК «Надра України» її колишнім керівником Едуардом СТАВИЦЬКИМ.

Того самого дня Кабмін відновив і одразу ж звільнив Е.СТАВИЦЬКОГО з посади голови правління НАК «Надра України». Рішення про відновлення на посаді Е.СТАВИЦЬКОГО було ухвалене на підставі відповідного рішення Київського апеляційного суду.

Також глава уряду відзначила, що під час прем`єрствування Віктора ЯНУКОВИЧА і його оточення в їх власність через компанію НАК «Надра України» було передано дві будівлі в центрі Києва (вул. Володимирська, 34 і Золотоворітський провулок, 9).

26 серпня уряд ухвалив рішення про повернення компанії «Надра України» приміщень у центрі Києва. За словами прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, компанії «Надра України» було передано приміщення в центрі Києва загальною площею близько 5 тис. кв. м. «ЯНУКОВИЧ за час свого перебування прем`єр-міністром забрав у НАК «Надра України» майно для свого оточення і себе особисто. По-перше, це приміщення, які мають історичну цінність, по вулиці Володимирській, 34 і Золотоворітській, 9, в яких знаходилася НАК «Надра України», державні установи, викинули їх практично на вулицю, змусили їх орендувати за величезні гроші якісь приватні приміщення, а ці приміщення в центрі міста віддали своїм структурам», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.