Анатолій Матвієнко: потрібна альтернатива Блокові Тимошенко і Партії регіонів
Лідер "Собору" про правоцентристський проект
Лідер Української республіканської партії «Собор» Анатолій МАТВІЄНКО ініціює створення нового правоцентристського політичного проекту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на XVI з’їзді партії в Києві.
За словами лідера УРП «Собор», такий проект має стати альтернативою двом іншим потужним політичним силам – БЮТ та Партії регіонів.
«Перспектива 2009 і 2011 років спонукає до утворення потужного проекту, позбавленого недоліків, які має зараз, наприклад, “Народний Союз Наша Україна», - сказав А.МАТВІЄНКО. За його словами, такий проект має бути створений якнайшвидше.
«Треба створити патріотичну силу, партію переможця наступних парламентських виборів», - сказав А.МАТВІЄНКО. На його думку, нова правоцентристська політична сила має набрати 20-25% на наступних парламентських виборах, а також висунути свого представника на наступних президентських виборах.
За словами лідера УРП «Собор», новий політичний проект має бути ліберальним в сфері економіки і це буде відрізняти його від популістичного БЮТ і має сповідувати національно-демократичні погляди в процесах державотворення, що буде відрізняти його від неукраїнської у своїй основі Партії регіонів.
А.МАТВІЄНКО сказав, що суб’єктами об’єднавчого процесу мають стати партії-члени блоку «Наша Україна», позапарламентські партії та потужні громадські організації. Він додав, що до керівництва такої політичної сили мають прийти нові люди, які не заплямовані політичними скандалами.