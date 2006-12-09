Анатолій Матвієнко: потрібна альтернатива Блокові Тимошенко і Партії регіонів

Лідер Української республіканської партії «Собор» Анатолій МАТВІЄНКО ініціює створення нового правоцентристського політичного проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на XVI з’їзді партії в Києві.

За словами лідера УРП «Собор», такий проект має стати альтернативою двом іншим потужним політичним силам – БЮТ та Партії регіонів.

«Перспектива 2009 і 2011 років спонукає до утворення потужного проекту, позбавленого недоліків, які має зараз, наприклад, “Народний Союз Наша Україна», - сказав А.МАТВІЄНКО. За його словами, такий проект має бути створений якнайшвидше.

«Треба створити патріотичну силу, партію переможця наступних парламентських виборів», - сказав А.МАТВІЄНКО. На його думку, нова правоцентристська політична сила має набрати 20-25% на наступних парламентських виборах, а також висунути свого представника на наступних президентських виборах.

За словами лідера УРП «Собор», новий політичний проект має бути ліберальним в сфері економіки і це буде відрізняти його від популістичного БЮТ і має сповідувати національно-демократичні погляди в процесах державотворення, що буде відрізняти його від неукраїнської у своїй основі Партії регіонів.

А.МАТВІЄНКО сказав, що суб’єктами об’єднавчого процесу мають стати партії-члени блоку «Наша Україна», позапарламентські партії та потужні громадські організації. Він додав, що до керівництва такої політичної сили мають прийти нові люди, які не заплямовані політичними скандалами.