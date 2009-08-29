Сьогодні у Тернополі виготовлять найбільшу газету в Україні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Тернопільської міської ради Олег УДИЧ, акція відбудеться в рамках святкування Дня міста за участю місцевих журналістів з ініціативи Тернопільського прес-клубу та прес-служби мерії. Захід спрямований на згуртування місцевих медійників, які спільними зусиллями склеять найбільшу газету. “Газетярі, згідно з задумом, принесуть своє видання, радійники та працівники телебачення – свою улюблену місцеву газету. Потім команди по 5 осіб в кожній склеюватимуть скотчем з газет великі квадрати, а потім ці всі квадрати буде склеєно між собою”, – розповів О.УДИЧ.

За його словами, для проведення акції закуплено 20 стометрових рулонів скотчу. Після склеювання всіх квадратів величезну газету розгорнуть на Театральному майдані. Про акцію мерія повідомила представників Книги рекордів України.

Розпочнеться захід на Театральному майдані о 14 годині. Участь у ньому візьмуть також міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ та зірки естради, які сьогодні братимуть участь у благодійному концерті пам’яті відомого телеведучого Ігоря Пелиха. Мер та співаки виступатимуть своєю об’єднаною командою.

Редакція, від якої на захід прийде найбільше учасників, отримає сувеніри від організаторів. “Загалом розраховуємо, що прийде близько 50 журналістів. Власне, це є одна з можливостей зібратися всім разом, адже така нагода для місцевих медійників випадає не так вже й часто”, – зауважив О.УДИЧ.