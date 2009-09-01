Полякам не варто очікувати від Путіна вибачень

Громадянам Польщі не варто очікувати від прем’єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА вибачень за введення радянських військ на польську територію у 1939 році.

Так прокоментував УНІАН політолог, кандидат філософських наук Валентин ГЛАДКИХ результати нещодавно проведеного в Польщі опитування, за результатами якого більшість поляків висловились за необхідність таких вибачень з боку російської сторони.

“Володимир ПУТІН приїде на відзначення 70-ї річниці початку Другої світової війни у Гданськ не для того, аби шукати якісь спільні точки дотику щодо подій Другої світової війни”, - зазначив експерт. На його думку, основною ціллю візиту В.ПУТІНА до Польщі стане “захист радянської версії історії Другої світової війни, де Радянський Союз виступає не агресором, а постраждалою стороною”. “Максимум, на що поляки можуть розраховувати, це наскільки брутальним за формою буде виступ російського прем’єр-міністра”, - зазначив політолог і додав, що “в будь-якому разі зміст його виступу буде незмінним – це однобоке бачення подій Другої світової війни з позицій радянської історіографії”.

В той же час В.ГЛАДКИХ зазначив, що “основна аудиторія, на яку буде розрахований подібний виступ В.ПУТІНА – внутрішньоросійська, саме їй, а не світовій спільноті будуть адресовані основні месиджі російського прем’єр-міністра”.

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування, проведеного центром GfK Polonia на замовлення газети Rzeczpospolitа, 76% поляків вважають, що прем’єр-міністр РФ В.ПУТІН під час відзначення 70-ї річниці початку Другої світової війни у Гданську першого вересня повинен вибачитися перед польськими громадянами за введення радянських військ на польську територію 17 вересня 1939 року.

1 вересня на Вестерплатте біля Гданська планує прибути 20 глав урядів, серед яких В.ПУТІН та німецький канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ.

До Польщі також прибуде глава українського уряду Юлія ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Таємний протокол пакту міністрів закордонних справ Німеччини та СРСР, який згодом назвали пакт «Молотова-Ріббентропа» від 23 серпня 1939 року, зобов’язував радянський уряд виступити проти Польщі у випадку німецько-польсько збройного конфлікту.

17 вересня СРСР ввів свої війська на територію Польщі, пояснюючи це необхідністю захисту майна українців та білорусів, котрі проживали на східних територіях тодішньої Другої Речі Посполитої.

Формально оголошеною підставою для введення військ була нібито втеча польського уряду з країни, що автоматично анулювало договори про ненапад підписані раніше поляками з радянським урядом.

Польські історики стверджують, що ноту про введення військ передали польському послу о третій годині ночі, в той самий момент, коли радянські війська займали вже територію тодішньої Польщі.