Клюєв: енергетика України не готова до зими і потопає у боргах

Вітчизняна енергетика знаходиться в глибокій кризі, і абсолютно не готова до зими, заявив в інтерв`ю агентству УНІАН народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, у найбільш жалісному стані - теплова енергетика, яка вже майже рік працює збитково. А.КЛЮЄВ зазначив, що небувалими темпами ростуть борги тепловиків, наприклад, шахтарям за відвантажене вугілля вони винні понад 1 млрд. грн. При цьому він висловив здивування обіцянками уряду збільшити фінансування вугільної галузі на 100 млн. грн., оскільки не виконуються не тільки рекомендації парламенту про внесення змін до законодавства про формування державного резерву енергетичного вугілля за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, але й поточний рівень фінансування галузі, затверджений законом про держбюджет.

За словами А.КЛЮЄВА, внаслідок неефективних дій уряду різко зросло кредитне навантаження на підприємства теплоенергетики, яке вже перевищило 3,2 млрд. грн. А оскільки в бюджеті немає грошей на погашення цих кредитів, то на вирівнювання фінансової ситуації будуть потрібні нові мільярдні кредити. Вся політика уряду направлена на втягування країни у боргову яму, заявив представник Партії регіонів.

За його словами, як результат неефективного управління галуззю, за останні два роки значно погіршився технічний стан ТЕС. Депутат підкреслив, що 90% енергоблоків теплових електростанцій вичерпали свій розрахунковий ресурс роботи: наприклад, ступінь зношення Одеської ТЕЦ наближається до 95%.

Ця зима буде особлива складною, вважає народний депутат, оскільки до холодів затягнуться планові ремонти ТЕС, дуже вірогідні аварійні зупинки.

За словами А.КЛЮЄВА, якщо раніше брак генерації у зимовий період компенсувався за рахунок АЕС, то цього року і в атомній галузі ситуація неймовірно складна. Через дуже погане фінансування більшість планових ремонтів енергоблоків всіх без виключення АЕС перенесено з літнього періоду на проміжок з жовтня по лютий, тобто на період пікових навантажень.

Окрім цього, зазначив А.КЛЮЄВ, через погане планування не внесені до тарифу на електроенергію, вироблену на АЕС, багато необхідних витрат – від заходів з підвищення безпеки діючих енергоблоків до підготовки добудови енергоблоків №№3 і 4 на Хмельницькій АЕС – всього майже на мільярд гривень.

Все це, зазначає А.КЛЮЄВ, веде до істотного затягування виконання Енергетичної стратегії до 2030 року зі спорудження нових атомних генеруючих потужностей і продовження терміну роботи діючих. За його словами, «такими темпами через 5-7 років в Україні буде серйозний дефіцит електроенергії, і з`явиться необхідність купувати в Росії не тільки газ, але й електроенергію».

Через катастрофічне недофінансування урядом місцевих програм склалася небувала ситуація із заборгованістю місцевих бюджетів за світло, газ і тепло, зазначив А.КЛЮЄВ. А це приведе до масових відключень тепла і світла. Прикладом може служити недавнє відключення від гарячого водопостачання 4-х районів Києва, зокрема лікарень і дитячих садків, нагадав представник Партії регіонів. За його словами, взимку це може торкнутися десятків міст України.