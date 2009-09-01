Європейські лідери з'їжджаються до Польщі

У Польщі розпочалися заходи, присвячені 70-річчю початку Другої світової війни, передає радіо «Свобода».

Меморіальна церемонія, в якій взяли участь польські керівники, відбулася вдосвіта під Гданськом, де 1 вересня 1939 року о 4.45 німецький навчальний броненосний корабель "Шлезвіг-Гольштейн" відкрив вогонь по польському Військово-транзитному складу на півострові Вестерплатте. Того ж моменту Вермахт ввійшов на територію Польщі одразу з трьох напрямків.

У Гданську сьогодні проходитиме зустріч європейських лідерів, присвячена 70-річчю початку війни. У ній візьмуть участь представники 20 держав, зокрема прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, глава уряду РФ Володимир ПУТІН, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

За даними соціологічного опитування, результати якого було опубліковано в понеділок, захист Вестерплатте залишається найважливішим символом польського опору в Другій світовій війні, повідомляє Бі-Бі-Сі.