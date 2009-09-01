Ющенко розказав першокласникам про найважливіше у житті

Ющенко взяв участь у церемонії з нагоди Дня знань у школі в Бучі на Київщині

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії з нагоди Дня знань у школі в Бучі Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент побажав першокласникам, усім школярам, батькам і вчителям щасливої дороги.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні першокласники почали здобувати найважливіше у житті – знання.

Він підкреслив, що у школі діти навчатимуться дуже важливому: як жити повноцінним життям, як бути патріотом країни і бути громадянином.

«З цієї школи вони вийдуть громадянами України, патріотами країни, молодими людьми, які вперше матимуть право обирати в цій країні, обирати не когось, а обирати власну долю. І є дуже важливим, щоб зусиллями батьків, вчителів усі зрозуміли, що ми відповідаємо за цю країну, ми обираємо, якою буде її доля через рік, через два, через десять, і як дуже важливо бути відповідальним, активним громадянином», - сказав Президент.

Крім того, В.ЮЩЕНКО у своїй промові вкотре наголосив на важливій ролі освіти у розвитку держави, а також на важливій ролі вчителя і унікальності його професії.