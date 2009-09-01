Регіонали вже заблокували трибуну і президію ВР

Верховна Рада України відмовилася ухвалити в другому читанні і в цілому законопроект про внесення змін до державного бюжету на 2009 рік (щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати).

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект, на ухваленні якого наполягала фракція Партії регіонів, проголосували 200 народних депутатів із 385, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із законопроектом, пропонувалося затвердити прожитковий мінімум з 1 липня у розмірі 808 грн., а з 1 жовтня – 848 грн.

При цьому розмір мінімальної заробітної плати з 1 липня мав становити 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн., з 1 грудня – 900 грн.

Після нерезультативного голосування головуючий на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ оголосив перерву на 30 хвилин.

Одразу ж після цього фракція Партії регіонів заблокувала трибуну і президію Верховної Ради.

Зараз біля трибуни перебувають близько 20 народних депутатів-“регіоналів”, близько 10 - в ложі уряду, а двері до президії ВР заблоковані стільцями.