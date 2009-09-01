БЮТ збирає підписи для позачергового засідання ВР

Фракція БЮТ вже реєструє 151 депутатський підпис для проведення позачергового засідання Верховної Ради у п’ятницю, 4 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Ми реєструємо зараз 151 підпис для проведення позачергового засідання у п’ятницю, 4 вересня», - сказав він.

За словами депутата, через те, що робота Верховної Ради заблокована, не вдалося поставити на голосування проект постанови щодо зміни календарного плану, який передбачав проведення цього тижня кожного дня пленарних засідань.

Згідно з раніше ухваленим рішенням, цього тижня у парламенті мали відбуватися засідання тільки у день відкриття сесії, 1 вересня. «Оскільки парламент заблокований і не працює, то ми змушені ініціювати проведення пленарного засідання у п’ятницю», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.