Яценюк пояснив, чому він любить Гаррі Поттера

Народний депутат України, лідер громадської організації «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що кожний навчальний заклад повинен виховувати передусім особистість, яка у змозі думати і приймати рішення.

Про це він сказав під час інтернет-мосту між школярами Сімферополя і Львова, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що необхідно “виховувати лідерів, які зможуть змінити Україну і скласти конкуренцію на зовнішньому ринку”.

Лідер «Фронту змін» підкреслив, що українська школа має дати якісну середню освіту, яка дозволить учню потім вступити до вищої школи.

Він впевнений, що треба відроджувати систему профтехучилищ. «Не може населення країни складатися тільки з двох професій, а працювати при цьому нема кому. Треба відроджувати професійно-технічну освіту, яка відповідатиме потребам країни», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Лідер “Фронту змін” наголосив на необхідності “продуманої політики щодо державного замовлення для вишів”. За його словами, сьогодні випускники поповнюють лави безробітних.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, сьогодні “немає зв’язку між реальною економікою і потребами країни”. Він наголосив, що “це базове питання, яке треба вирішувати негайно», бо сьогодні “ми випускаємо безробітних за бюджетні гроші”.

На запитання школярів про найулюбленішого книжкового героя А.ЯЦЕНЮК відповів, що це – Гаррі Поттер, тому що його діти зараз захоплюються книжками про нього.

Інтернет-міст відбувся сьогодні між школярами Сімферополя і Львова - учнями Відкритого космічного ліцею Сімферополя та львівського ліцею «Ерудит». Спілкування відбувалося двома мовами - львівські школярі говорили українською, сімферопольські – російською.

А.ЯЦЕНЮК, який повернувся зі Львова, передав сімферопольським школярам коровай від їхніх львівських однолітків.

Як зазначили у прес-службі “Фронту змін”, мета інтернет-мосту – поєднати дітей з різних регіонів України.