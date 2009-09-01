Черновецький вдався до махінацій, бо вже злякався?

«Злякавшись реакції киян, які протестують проти грабіжницьких тарифів на житлово-комунальні послуги, Черновецький вкотре вдався до махінацій», - заявив в інтерв’ю журналістам один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи розпорядження мера про зміну вартості опалення та водопостачання на серпень-вересень.

«Київська адміністрація боїться думки киян – і тому вдається до шулерських прийомів, - наголосив опозиційний політик. – Спочатку переноситься пленарне засідання з 27 серпня на 10 вересня, тепер вводяться нові ціни на житлово-комунальні послуги».

Роз’яснюючи правові наслідки прийняття нових розпоряджень, депутат відмітив, що конкретно їх рішення Кабміну про зупинку підвищення тарифів на ЖКП не стосується. І позови, прийняті до розгляду Шевченківським районним судом Києва, оскаржують інші розпорядження КМДА – від 29 квітня.

«Видаючи нові тарифні розпорядження, Черновецький прагне обійти рішення Кабміну та пустити по новому колу судовий розгляд. Але махінації та шулерські прийоми не допоможуть горе-меру. Кияни чітко висловили свою негативну позицію щодо протизаконної тарифної політики Черновецького, про що свідчать десятки тисяч підписів», - підкреслив Дмитро Андрієвський.

Дмитро Андрієвський зазначив, що нові розпорядження № 978, 979, 980 та 981 від 31 серпня, опубліковані сьогодні в газеті "Хрещатик", видані з тими ж порушеннями законів та перевищенням повноважень, як і ті, що були зупинені Кабінетом Міністрів, оскаржуються в суді та викликали різке невдоволення киян.

«Зменшення тарифів «аж» на 5% не робить їх ані законними, ані економічно обґрунтованими. А п’ятивідсоткову різницю мерія спробує надолужити у жовтні», - наголосив Андрієвський.