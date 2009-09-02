Янукович забрав головного регіонала Криму в центральний штаб

Політрада Партії регіонів задовольнила заяву народного депутата України Василя КИСЕЛЬОВА і перевела його з посади голови Кримської республіканської організації партії на керівну посаду в центральний штаб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, тимчасово обов`язку голови Кримської республіканської організації Партії регіонів доручено виконувати Олексію БОЯРЧУКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, секретар міськради Ялти О.БОЯРЧУК є лідером Ялтинської міської організації Партії регіонів і одним з трьох перших заступників голови Кримської організації ПР.

В.КИСЕЛЬОВ написав заяву з проханням припинити його повноваження по керівництву організацією в Криму. В період президентських виборів він очолюватиме один з департаментів у центральному штабі Партії регіонів.

«Як вважають політрада і лідер партії (Віктор ЯНУКОВИЧ), я більше користі принесу, працюючи в центральному штабі. Я написав власноручно заяву про тимчасове – до 18 січня 2010 року – припинення повноважень керівництва в кримській організації», – повідомив В.КИСЕЛЬОВ сьогодні телефоном кореспонденту УНІАН.

Коментуючи інформацію ЗМІ з посиланням на джерела в партії про те, що він більше не повернеться на посаду керівника кримської парторганізації, В.КИСЕЛЬОВ заявив: «Скажу коротко – не дочекаються, що це буде!».