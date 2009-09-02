Литвин вже підписав розпорядження про позачергове засідання ВР?

Фракція БЮТ вже зареєструвала та передала до парламенту 151 підпис народного депутата для проведення 4 вересня позачергового засідання Верховної Ради.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

“Підписи зібрані і передані. І за тією інформацією, яка у мене є, вже навіть підписане розпорядження про проведення засідання”, - сказав В.ПИСАРЕНКО.

За словами народного депутата, позачергове засідання буде присвячене виключно розгляду законопроектів стосовно місцевого самоврядування.

“Ми навіть не збираємося вносити ті питання, які можуть викликати протистояння та привести до блокування роботи парламенту”, - додав він.

Водночас, за словами В.ПИСАРЕНКА, БЮТ ще не домовився з фракцією Партії регіонів про те, щоб вони не блокували роботу парламенту.

“У нас є побоювання, що фракція Партії регіонів знову вдасться до блокування. Але сподіваємося, що вони відмовляться від цієї практики, оскільки не бажатимуть мати ворога в особі місцевого самоврядування”, - сказав В.ПИСАРЕНКО.