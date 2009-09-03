Тимошенко серед ночі говорила з Каддафі понад годину

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО задоволена результатами зустрічі з лідером Великої Вересневої революції Муаммаром Аль-КАДДАФІ, яка відбулася у Тріполі (Лівія) 2-3 вересня.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, після закінчення зустрічі, яка тривала понад годину і завершилась сьогодні вночі, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам, що ця зустріч пройшла надзвичайно успішно. „Ця зустріч була присвячена обговоренню тих контрактів, які відпрацьовані сьогодні, і, я переконана, найближчим часом будуть підписані”, - сказала вона.

«Я думаю, що співпраця між Україною і Лівією отримала вищу політичну підтримку… Ми (на зустрічі з М.Аль-КАДДАФІ - УНІАН) підтвердили, що усі політичні погодження на таку співпрацю між Україною та Лівією є», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, під час візиту до Лівії українська урядова делегація досягла домовленостей щодо підписання контрактів про співпрацю у військово-технічній сфері. „Усі деталі цих контрактів обговорені, і співпраця між Україною і Лівією сьогодні отримала вищу політичну підтримку”, - зазначила голова уряду України.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що обговорила з М.Аль-КАДДАФІ „усі можливі напрямки” роботи у сфері спільного сервісу літаків „Антонов”, зокрема, питання створення спільного центру з реалізації літаків на всій території Африки, а не лише у Лівії.

“У Лівії залишилася спеціальна українська робоча група, яка зараз доробляє деталі контрактів і підписувати ці контракти будуть директори заводів, а також керівники спеціальних експортерів, які можуть працювати у системі військово-технічної співпраці”, - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомив УНІАН один із представників української делегації на переговорах у Лівії, йдеться про чотири контракти на сумму близько півмільярда доларів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, після підписання українсько-лівійських контрактів підприємства військово-технічного комплексу України, а також авіабудівельні підприємства отримають „суттєві додаткові замовлення”, що, у свою чергу, сприятиме створенню нових робочих місць та забезпечить їхню стабільну роботу.

Окрім того, вона зазначила, що під час зустрічі привітала М.Аль-КАДДАФІ з великим святом – 40-річчям Великої Вересневої революції та п`ятитисячоліттям історії Лівії, яке країна відзначає в ці дні.