Долар в обмінниках вже продають по 8,8

Середній курс купівлі долара в комбанках підвищився до 8,60 грн./дол., продажу – до 8,74 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,60 грн./дол., що на 0,7% дорожче, ніж 2 вересня, продають – по 8,74 грн./дол., що дорожче на 0,8%.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,45-8,66 грн./дол., з продажу – 8,70-8,80 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,6% порівняно з 2 вересня, і становить 12,20 грн./євро, продажу – на 1%, до 12,49 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,00-12,355 грн./євро, з продажу – в межах 12,30-12,80 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 2 вересня підвищився на 1,7% – до 0,2597 грн./рубль, продажу – на 1,2%, до 0,2748 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,245-0,27 грн./рубль, з продажу – в межах 0,265-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,64 грн./дол., що на 1% дорожче, ніж учора, курс продажу – 8,78 грн./дол., що на 1,15% дорожче. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,45-8,70 грн./дол., з продажу – 8,75-8,90 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 1,1% порівняно з 2 вересня, і становить 12,29 грн./євро, продажу – на 1,5%, до 12,55 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,90-12,40 грн./євро, з продажу – в межах 12,45-12,80 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 2 вересня підвищився на 2,4%, і становить у середньому 0,2589 грн./рубль, продажу – на 1,8%, до 0,2769 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,27 грн./рубль, з продажу – 0,27-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Правекс-банк»: долар США – 8,60/8,80 грн., євро – 12,20/12,55 грн., рубль – 0,24/0,275 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,45/8,77 грн., євро – 11,90/12,80 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,52/8,70 грн., євро – 12,00/12,40 грн., рубль – 0,261/0,271 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 3 вересня, становить: гривні до долара США – 7,985, до євро – 11,35467, до російського рубля – 0,24974.