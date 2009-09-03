Литвин каже, що завтра у ВР все буде нормально, але без нього

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що завтра не буде блокування трибуни парламенту, і позачергове засідання Верховної Ради відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні під час брифінгу.

При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що завтра він перебуватиме у відрядженні, оскільки цей захід планувався задовго до рішення про проведення позачергового засідання.

Він нагадав, що на початку тижня пропонував внести зміни до календарного плану роботи ВР, аби парламент працював у пленарному режимі. У той же час, зауважив він, це рішення не було підтримане.

В.ЛИТВИН також повідомив, що він звернувся з листом до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА з проханням «більш уважно підходити до напрацювання пропозицій з тим, щоб позачергові засідання виконували те призначення, яке вони мають виконувати».

«Сподіваюся, що завтра відбудеться нормальне засідання парламенту», - сказав В.ЛИТВИН.

У той же час, спікер зауважив, що ініціатори позачергового засідання запропонували розглянути 41 питання, і це пропонується зробити під час тільки ранкового пленарного засідання. При цьому, за словами В.ЛИТВИНА, таку кількість питань можна розглядати за усталеною практикою протягом тижня. За його словами, з 41 законопроекту лише 13 були розглянуті профільними комітетами.