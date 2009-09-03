Долар на міжбанку рухається до 9

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,5575/8,7250 грн./дол., до 11:00 ціни зросли – 8,6940/8,7420 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,8050/8,8320 грн./дол., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2723/0,2751 грн./рубль, до 11:00 ціни піднялися - 0,2737/0,2759 грн./рубль і до 12:00 встановилися на рівні 0,2765/0,2780 грн./рубль. На час закриття ціни концентрувалися в діапазоні 0,2765/0,2778 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль впав і становив 31,6883 рублів за долар (-0,2665).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4294/1,4296 дол./євро, а до 15:20 підвищилися до 1,4335/1,4337 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,3765/12,4580 грн./євро, до 11:00 ціни пішли вгору – 12,4310/12,4935 грн./євро і до 12:00 досягли значень 12,5665/12,5990 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкаталися – 12,5480/12,5960 грн./євро.