Ющенко впевнений в успіху Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО упевнений в успіху проведення фіналу Чемпіонату Євро-2012 в Україні.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав в інтерв’ю польським ЗМІ, яке було організовано у рамках державного візиту В.ЮЩЕНКА до Республіки Польща.

Глава Української держави запевнив, що немає проблем у підготовці спортивної інфраструктури. Щодо доріг та розбудови туристичної інфраструктури, то, за оцінкою Президента, значною мірою Україна справляється з цією роботою.

“У цілому, я вважаю, Україна достойно йде до оціночної місії УЄФА, яка у вересні відвідає нашу державу та,зокрема, Київ”, - сказав Президент.

Основними темами розмови В.ЮЩЕНКА і представників польських медіа – національної телекомпанії TVP і газети Rzeczpospolita, окрім спільного українсько-польського проекту Євро-2012, стали також розвиток українсько-польських відносин, аспекти гуманітарної політики, зокрема, продовження процесу історичного примирення двох країн і відновлення історичної правди.

На запитання польських журналістів Глава держави також прокоментував стан українсько-російських відносин і політичну ситуацію в Україні.

“Президентська кампанія – це буде боротьба ідеологій, вибір між тоталітарним курсом та демократичними цінностями. Українці обиратимуть: або повертатися назад, у колонію, або йти далі в Об’єднану Європу”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Телевізійне інтерв’ю Президента вийшло в ефірі TVP, Rzeczpospolita оприлюднить запитання і відповіді у вівторок, 8 вересня.