За даними міністра економіки, гривня падати не повинна

В уряді України не бачать економічних передумов для девальвації гривні і закликають Національний банк до спільної роботи для стабілізації ситуації на валютному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора на брифінгу міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

«Я очікую від Нацбанку скоординованих дій разом з урядом. Уряд не бачить економічних передумов для девальвації гривні», – сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Він наголосив, що на сьогодні попит на товари українського виробництва підвищується, обсягами експорту збільшується і сальдо зовнішньої торгівлі поступово поліпшується.

«Показник, який пов`язаний із зовнішньоекономічними операціями, і сальдо зовнішньої торгівлі вже не є тими дестабілізуючими чинниками, які впливають на девальвацію національної валюти. Економічних підстав тут немає», – заявив міністр.

Він вважає, що Рада Нацбанку повинна найближчим часом провести засідання з питання коригування грошово-кредитної політики. «Ми готові співпрацювати в цьому напрямі з Нацбанком. Уряд робить усе для стабілізації економічної ситуації», – відзначив Б.ДАНИЛИШИН.