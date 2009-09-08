Нємцов: Путін і Медведєв щодо України застосовують кадебешну «розводку»

Російський політик Борис НЄМЦОВ упевнений, що суперечностей між Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ у «газовому» питанні з Україною немає.

Як сказав він кореспонденту УНІАН, «думаю, що суперечностей між ПУТІНИМ і МЕДВЕДЄВИМ у газовому питанні щодо України немає. Є така технологія як «розводка» кадебешна. Називається «злий слідчий і добрий». У даному випадку ПУТІН – добрий, а МЕДВЕДЄВ – злий. Для них «Газпром» - це їх особистий бізнес, і очевидно, що їх бізнес-інтереси розходитися не можуть», - сказав Б.НЄМЦОВ.

Він не виключив, що В.ПУТІН і Д.МЕДЕВЕДЄВ могли домовитися про таку поведінку. «В цілому стратегія їх поведінки по відношенню до України однакова», - сказав Б.НЄМЦОВ.

На його думку, головною метою керівництва Росії є забезпечення безперебійного транзиту газу і збереження «передбачених» тарифів на прокачування, бажано низьких.

«Вони (В.ПУТІН і Д.МЕДВЕДЄВ) від думки захопити газотранспортну систему (України) відійшли, оскільки це неможливо. Вони також хочуть, щоб їм вчасно платили», - сказав він.

За словами Б.НЄМЦОВА, небажання НАК «Нафтогаз України» сплатити 500 млн. доларів за євробондами, погашення яких має відбутися 30 вересня, зміцнює позиції Д.МЕДВЕДЄВА і В.ПУТІНА. Він додав, що держателями цих облігацій є бізнесмени з Америки, Європи і небагато - з Росії. «По суті, вони зараз усьому світу покажуть, що Україна і «Нафтогаз» «кидали», - сказав Б.НЄМЦОВ.

«Ситуація непроста для України. Якщо Україна в умовах виборів демонструватиме безвідповідальність, необов`язковість і не платитиме в даному випадку інвесторам з усього світу, то доведеться сутужно. Спір про те, хто «кидає» - Україна чи Росія, буде закінчено автоматично. Весь світ дізнається: Україна – «кидає», - сказав Б.НЄМЦОВ.