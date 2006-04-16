Відкриється виставка сучасного релігійного мистецтва Румунії

16-00 - Відбудеться презентація виставки сучасного релігійного мистецтва Румунії, присвячена святу Великодня. Організатори - Міністерство закордонних справ України, Посольство Румунії в Україні, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО, Національна комісії Румунії у справах ЮНЕСКО. Виставка буде експонуватися у виставковому залі “Хлібня” (Національний заповідник “Софія Київська”, вул.. Володимирська, 24).

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