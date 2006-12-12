Матвієнко: уряд повторює помилки помаранчевої коаліції

Призначення Нестора ШУФРИЧА міністром з питань надзвичайних ситуацій свідчить, що «ніякої логіки, ніякої кадрової політики в цього уряду немає».

Про це заявив в інтерв’ю журналістам член фракції «Наша Україна» Анатолій МАТВІЄНКО.

Він зазначив, що нинішній уряд повторює ті ж помилки, які були в кадрових питаннях і в помаранчевій коаліції.

Він сказав, що його «дуже здивувало» дане призначення.

За словами А.МАТВІЄНКА, складається враження, що «в Україні оголошено конкурс по нелогічності, тобто, хто більш алогічну кандидатуру запропонує на ту чи іншу посаду».

Він вважає, що сьогоднішнє призначення «це демонстрація непублічності, неповаги та несерйозного підходу».

В той же час депутат підкреслив, що не має «нічого проти Н.ШУФРИЧА».

“В нього багато енергії і якби її спрямувати в правильне русло, то він міг би зробити чимало», - зазначив А.МАТВІЄНКО.

В той же час А.МАТВІЄНКО вважає посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій досить серйозною і, враховуючи, що там вже довгий час посада вакантна, мав би бути знайдений спеціаліст.

А.МАТВІЄНКО також зазначив, що в останні часи міністрами з надзвичайних ситуацій були люди – вихідці із Закарпаття, зокрема Василь ДУРДИНЕЦЬ, Віктора БАЛОГА і тепер Нестор ШУФРИЧ.

«Може там тривожна зона щодо паводків, і тому звідти беруть найкращих спеціалістів», - додав А.МАТВІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР призначила Н.ШУФРИЧА міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.