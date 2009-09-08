Від ГПУ вимагають розібратися з керівником партії «Родина» Марковим

Близько 200 чоловік пікетують Генеральну прокуратуру України з вимогою притягти до кримінальної відповідальності керівника партії «Родина» Ігоря МАРКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь активісти громадського руху «Комітет оборони Одеси», товариства «Просвіта», Народного руху України, партії «Реформи і порядок» та інших партій і організацій демократичного спрямування.

Учасники акції тримають у руках гасла: «Генпрокуратура, не прикривай марківських бандитів!», «Одеса проти екстремістів, а ви?!», «Бандитам - в`язниці!», «Партія «Родина» - інструмент російського імперіалізму» та інші.

За словами співкоординатора руху «Комітет оборони Одеси» Ігоря ІВАНОВА, «десятки громадських організацій і партій, що діють в Одеській області, зокрема які беруть участь в акції, вимагають від прокурорських і міліційних органів припинити багатомісячні спроби відвести від кримінальної відповідальності лідера кримінально-політичної партії «Родина» Ігоря МАРКОВА» за бандитський напад і вчинене криваве побоїще над групою «просвітян» та членів інших організацій, що проводили 2 вересня 2007 року пікетування Одеської облдержадміністрації».

І.ІВАНОВ нагадав, що "кримінальну справу за ознаками статті 296 Кримінального кодексу України було порушено відразу після злочину, скоєного в присутності співробітників міліції. Пізніше за обставинами, що знову відкрилися, а саме обнародуванням телекомпанією «Нова Одеса» відеозапису про те, як І.МАРКОВ особисто бив політичних опонентів, було порушено справу стосовно лідера «Родини». Проте, всупереч нормам Кримінально-процесуального кодексу, І.МАРКОВ не був ізольований від суспільства на період досудового слідства. Більше того, протягом дворічного розслідування жоден з винних у побитті учасників пікету так і не поніс ніякого покарання за скоєне. І нікого із співробітників Слідчого управління УМВС України в області не притягнуто до відповідальності за тяганину при розслідуванні цієї резонансної кримінальної справи".

І.ІВАНОВ повідомив, що представник Генпрокуратури заявив учасникам акції, що «на І.МАРКОВА заведено дві кримінальні справи, слідчим міліції стосовно нього був обраний запобіжний захід – підписка про невиїзд. Крім того, розглядається можливість змінити запобіжний захід за порушення – взяти І.МАРКОВА під варту».

І.ІВАНОВ пообіцяв сьогодні оприлюднити відповідь Генпрокуратури на вимоги громадськості Одеси з приводу бездіяльності місцевих правоохоронних органів щодо проявів бандитизму та екстремізму.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня 2007 року біля Одеської облдержадміністрації зібралися активісти і прихильники українських патріотичних організацій, щоб зачитати звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу намірів міської влади встановити на центральній площі Одеси пам`ятник імператриці Катерині ІІ. Альтернативну акцію, на підтримку відновлення пам`ятника засновникам Одеси, проводили й активісти проросійських організацій. Кілька десятків спортивної зовнішності молодиків жорстоко побили активістів українських патріотичних організацій і партій.

Місцеві активісти патріотичних організацій дістали чисельні пошкодження і травми. 29 квітня 2009 року начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила на прес-конференції, що напад на членів ВО "Свобода", товариства "Просвіта" і ОУН здійснив разом зі своїми охоронцями лідер партії «Родина» І.МАРКОВ. За її словами, за цим фактом ГУ МВС в Одеській області порушило кримінальну справу за статтею "хуліганство, скоєне групою осіб", а 10 березня цього року прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу стосовно І.МАРКОВА і з нього була взята підписка про невиїзд. Крім того, одеська міліція розслідує кримінальну справу за ч.1 ст. 279, порушену за фактом блокування автотраси Київ-Одеса біля «Клеверного мосту» під час безстрокової акції протесту щодо захисту прав автоперевізників Одеської області. У рамках цієї справи прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу стосовно І.МАРКОВА, котрий очолював несанкціоновану акцію протесту автоперевізників, за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.296 КК України («хуліганство»).