Нафтогаз просить Газпром підписатися під обіцянкою Путіна

НАК «Нафтогаз України» офіційно звернувся до ВАТ «Газпром» з пропозицією скоротити обсяг імпорту природного газу в 2010 році з 52 млрд. до 33,75 млрд. куб. м.

Про це в ефірі "5 каналу"повідомив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

«Якщо точно, то правильна цифра - це 33,75 млрд., які ми хочемо купити наступного року. Таке звернення було», - сказав він.

За словами І.ДІДЕНКА, питання імпорту газу стануть предметом обговорення під час зустрічі голови правління НАК Олега ДУБИНИ і голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА, яка запланована наступного тижня.

І.ДІДЕНКО висловив упевненість, що "Нафтогаз" і "Газпром" документально закріплять досягнуті на початку вересня в Польщі домовленості прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА про незастосування штрафних санкцій до НАК за недобір газу в поточному році, а також про оплату українською стороною фактично споживаних обсягів пального замість законтрактованих.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Україна має намір направити заявку ВАТ «Газпром» (Росія) на постачання природного газу в 2010 році в обсягу 32 млрд. куб. м.

Вона наголосила, що відповідно до умов контракту Україна може купити в Росії природного газу як менше, так і більше на 20% законтрактованого обсягу без застосування штрафних санкцій.

Згідно з контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» в 2009 році передбачалася закупівля газу в обсягу 40 млрд. куб. м.

1 вересня на зустрічі в Польщі Ю.ТИМОШЕНКО і російський прем`єр Володимир ПУТІН домовилися про те, що обсяги закупівлі газу Україною в 2010 році визначатимуться з урахуванням впливу кризи на економіку.

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