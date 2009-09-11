Німецький експерт: головна проблема українських партій у них самих

Головними проблемами політичних партій в Україні є високий рівень нестабільності та внутрішня фрагментація.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час круглого столу “Основні цінності праводержавної та демократичної політики”, організованого Фондом Конрада Аденауера, висловив керівник Представництва цього фонду в Україні в1994-2003 роках Манфред ЛОМАНН.

Ще однією проблемою є чисельність членів партій. При цьому М.ЛОМАНН відзначив, що в Україні лише 4% населення є членами політичних партій. “Це не так важливо, важлива участь громадян, оскільки поряд з партіями існують інші політичні інституції, насамперед, підструктури громадянського суспільства з надзвичайно розгалуженою мережею об’єднань, асоціацій, церков, профспілок, молодіжних організацій”, - сказав він.

Крім того, М.ЛОМАНН відзначив, що у партійних програмах немає диференціації. “Програма не може виглядати як літературний опис цінностей, оскільки йдеться про принципове ставлення партії до важливих проблем суспільства, в т.ч. і позицій партій щодо НАТО і ЄС, відносин між державою і церквою”, - додав він. М.ЛОМАНН вважає, що програми партій мають бути зрозумілими для суспільства. “Є програми на 80 сторінок, які ніхто не читає. Мають бути скорочені версії, які можуть чітко пояснити виборцям основні позиції партії”, - сказав М.ЛОМАНН.

Ще однією проблемою політичних партій в Україні, на його думку, є перехід депутатів з однієї фракції в іншу. “Я пригадую, 2002 року був певний рекорд, коли один депутат 6 разів змінював фракцію”, - додав він.

Також М.ЛОМАНН відзначив, що у політичних партій в Україні недостатній рівень внутрішньопартійної демократії.