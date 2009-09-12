Яценюк: війни між Україною та Росією не буде, але є інші засоби

Лідер громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає малоймовірною можливість виникнення збройного конфлікту між Україною та Росією.

Таку думку він висловив в ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

«Цього дуже низький ступень. Його практичного немає...Військовий конфлікт як такий зі сфери фантастики», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Разом із тим він зауважив на сьогодні держави мають можливість впливати одна на одну іншими засобами. «В першу чергу, - через фінанси, у другу, – через енергетичні ресурси, у третю, - через так звані сфери впливу», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, Україна завжди має бути готова до того, що Росія застосовуватиме такі засоби у двосторонньому діалозі.

«Для того, щоб запобігти цьому, ми повинні протиставитися, але протиставити реальні речі, які йдуть не на якусь ілюзорну інтеграцію», - додав лідер «Фронту змін».